2020-02-05T00:07:16+03:00
Общество

Досрочная подписная компания на любимые издания началась в Тверской области

Подписаться можно и на "Комсомолку"
Ирина ТАРАСОВА
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С 4 февраля в Тверской области началась досрочная подписная кампания на 2-е полугодие 2020 года.

Оформить подписку на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия жители региона могут в течение двух месяцев. Стоимость подписки останется неизменной для 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий. Подписаться можно и на "Комсомольскую правду".

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru.

Напомним, каждая газета и журнал имеют в каталоге уникальный идентификатор – подписной индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. При необходимости подобрать издание по параметрам и оформить подписку поможет оператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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