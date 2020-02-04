Досрочная подписная компания на любимые издания началась в Тверской области
С 4 февраля в Тверской области началась досрочная подписная кампания на 2-е полугодие 2020 года.
Оформить подписку на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия жители региона могут в течение двух месяцев. Стоимость подписки останется неизменной для 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий. Подписаться можно и на "Комсомольскую правду".
Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru.
Напомним, каждая газета и журнал имеют в каталоге уникальный идентификатор – подписной индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. При необходимости подобрать издание по параметрам и оформить подписку поможет оператор.
ИСТОЧНИК KP.RU