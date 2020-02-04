2020-02-04T21:28:43+03:00
Общество

В поликлинике Тверского онкодиспансера начал работу кабинет равного консультирования

Равные консультанты - люди, имеющие собственный опыт борьбы с онкологией
Виктория ТУШКОВА
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Открытие кабинета приурочено к Всемирному дню борьбы с раком. Фото: Минздрав Тверской областиОткрытие кабинета приурочено к Всемирному дню борьбы с раком. Фото: Минздрав Тверской области
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Открытие кабинета равного консультирования приурочено к Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля. Равные консультанты - люди имеющие собственный опыт жизни с диагнозом "онкология". Они действуют исключительно в интересах пациентов, дают им информационную и эмоциональную поддержку.

Открытие кабинета стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Тверской областной общественной организации помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Всё в твоих руках» и Тверского областного клинического онкологического диспансера, сообщает региональный Минздрав.

Тверские равные консультанты прошли обучение на семинарах в Москве. Тверской кабинет «Равный консультант» находится на втором этаже поликлиники онкодиспансера (каб. №223). Он будет работать по средам и четвергам с 10:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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