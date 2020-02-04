Жительница Тверской области пришла в гости к знакомой и лишилась кошелька

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:56:26+03:00

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В полицию обратилась 37-летняя жительница Бологовского района. Женщина сообщила, что во время визита в гости к своей знакомой, у нее пропал кошелек с деньгами и банковскими картами. Ущерб составил 9 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили личность подозреваемой в краже денег. Ею оказалась 30-летняя жительница ЗАТО Озерный. Женщина сознался в содеянном и частично вернула похищенное.

За кражу фигурантк грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU