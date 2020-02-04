2020-02-04T18:27:43+03:00
Происшествия

В Тверской области фирма скрыла 30 миллионов рублей налогов

В деталях дела разбирается следственный комитет
Ольга ТРОФИМОВА
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Руководство фирмы в Тверской области скрыло 30 млн рублей налоговРуководство фирмы в Тверской области скрыло 30 млн рублей налоговФото: Анастасия Осипова
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В Тверской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сокрытия денежных средств акционерным обществом (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По материалам, предоставленным следствию, УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, установлено, в период с 1 августа 2018 по 20 мая 2019 года руководство ОАО, расположенного в Конаковском районе, осуществляло расчеты с кредиторами через расчетные счета третьих лиц, а также через кассу общества и подотчетных лиц, на расчетные счета организации.

Таким образом было списано 30 миллионов рублей, которые, в случае поступления на счет организации, были бы списаны на погашение недоимки по налоговым платежам.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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