Двое подростков попались на краже проводки из дачного дома в Тверской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:11:15+03:00

Двое подростков украли всю проводку в частном доме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых краже.

По версии следствия, в январе 2020 года двое подростков - жители Бологовского района - проникли в дачный дом в деревне Корыхново. Там несовршеннолетние злоумышленники сорвали всю внутреннюю проводку, сложили в мешок и вышли из дома.

По пути к пункту приема металла их заметил и остановил житель деревни. Мужчина вызвал полицию. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU