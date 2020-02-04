2020-02-04T18:11:15+03:00
Происшествия

Двое подростков попались на краже проводки из дачного дома в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое подростков украли всю проводку в частном домеДвое подростков украли всю проводку в частном домеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых краже.

По версии следствия, в январе 2020 года двое подростков - жители Бологовского района - проникли в дачный дом в деревне Корыхново. Там несовршеннолетние злоумышленники сорвали всю внутреннюю проводку, сложили в мешок и вышли из дома.

По пути к пункту приема металла их заметил и остановил житель деревни. Мужчина вызвал полицию. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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