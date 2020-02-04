2020-02-04T18:03:38+03:00
Общество

В Тверской области запланировано благоустройство в 38 муниципалитетах

Они участвуют в проекте «Формирование комфортной городской среды»
Александр ЖМУЛИН
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В прошлом году в Твери благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» установили новую площадку для отдыха на улице Артюхиной. Фото: администрация ТвериВ прошлом году в Твери благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» установили новую площадку для отдыха на улице Артюхиной. Фото: администрация Твери
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В 2020-2022 годах в Тверской области в проект «Формирование комфортной городской среды» запланировано вложить около 770 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Напомним, что входит в нацпроект «Жильё и городская среда».

— Нам необходимо увеличить число городов с современной средой более чем в 2 раза: с 6 в 2020 году до 14 в 2025-м, чтобы быть на передовых позициях в ЦФО. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий, — отметил губернатор Игорь Руденя.

Как было сообщено сегодня на заседании областного правительства, в этом году в проекте участвуют 38 муниципалитетов. В них благоустроят 64 общественных и 26 дворовых территорий.

Кроме того, во всех муницпальных образованиях региона установят новые детские площадки. На эти цели заложено 43 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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