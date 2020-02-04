В Калязинском районе в Тверской области в ДТП погиб мужчина

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:46:24+03:00

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Авария произошла днем, 4 февраля, на 92-м км автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец Калязинского района Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что на указанном участке дороги столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб, его зажало в машине. Предположительно, он и стал виновником ДТП. Не справившись с управлением автомобилем, мужчина вылетел на встречную полосу.

Второй водитель получил травмы, не угрожающие жизни. Дорога на момент аварии обработана.

Предположительно, в аварии погиб виновник ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU