2020-02-04T15:19:52+03:00
Происшествия

За ночлег в чужом доме на жительницу Тверской области завели уголовное дело

Женщина взломала замок и незаконно проникла в строение
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области женщина незаконно проникла в чужой домВ Тверской области женщина незаконно проникла в чужой домФото: Евгения ГУСЕВА
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Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении46-летней жительницы Кесовогорского района. Женщину подозревают в незаконном проникновении в чужой дом.

По версии следствия, 17 января злоумышленница открыла входную дверь дома в деревне Кульнево Кесовогорского района и незаконно проникла внутрь, собираясь устроиться в строении на ночлег.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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