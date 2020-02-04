В Твери осудили наркодилера, который вез крупную партию наркотиков
В Пролетарском районном суже Твери коллегией присяжных заседателей единодушно вынесен вердикт о виновности жителя Санкт-Петербурга. Мужчина осужден за покушение на незаконный сбыт наркотического средства.
Мужчина был задержан на Рябеевском шоссе в декабре 2018 года, в его автомобиле полицейские обнаружили 10 кг синтетического наркотического средства.
В судебном заседании установлено, что подсудимый договорился с соучастником и намеревался сбыть наркотики в Санкт-Петербурге.
Присяжные решили, что преступник заслуживает снисхождения, на основании вердикта, с учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU