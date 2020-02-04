В Твери осудили наркодилера, который вез крупную партию наркотиков

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:47:39+03:00

В Твери осудили наркодилера, который вез в машине 10 кг наркотика Фото: архив "КП"

В автомобиле у виновного было обнаружено 10 кг запрещенного вещества

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В Пролетарском районном суже Твери коллегией присяжных заседателей единодушно вынесен вердикт о виновности жителя Санкт-Петербурга. Мужчина осужден за покушение на незаконный сбыт наркотического средства.

Мужчина был задержан на Рябеевском шоссе в декабре 2018 года, в его автомобиле полицейские обнаружили 10 кг синтетического наркотического средства.

В судебном заседании установлено, что подсудимый договорился с соучастником и намеревался сбыть наркотики в Санкт-Петербурге.

Присяжные решили, что преступник заслуживает снисхождения, на основании вердикта, с учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU