2020-02-04T14:40:26+03:00
Происшествия

Цыганка в Тверской области обманула пенсионерку на 16 тысяч рублей

Самозванка прикинулась знакомой пожилой женщины
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенница обманула пенсионерку на 16 тысяч рублейМошенница обманула пенсионерку на 16 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Преступление было совершено в поселке Жарковский в Тверской области. 32-летняя женщина цыганской национальности зашла в дом к 84-летней пенсионерке, которая в силу своего возраста перепутала ее со своей знакомой.

Пожилая женщина стала предлагать самозванке в знак благодарности за помощь, которую оказывала ранее ей ее знакомая, небольшой презент и тысячу рублей. Злоумышленница этим воспользовалась, забрала предложенные деньги и попросила в долг еще 15 тысяч рублей.

По окончанию предварительного следствия прокурором Жарковского района в отношении подозреваемой утверждено обвинительное заключение по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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