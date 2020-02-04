Двенадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Угрозы ее жизни нет
В ДТП пострадала 12-летняя девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 4 февраля, в районе дома №1Б на улице 40 лет Октября в Кимрах.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке дороги автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка. Девочка сидела на заднем сиденье. Угрозы ее жизни нет, водитель авто трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU