Двенадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:32:16+03:00

В ДТП пострадала 12-летняя девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы ее жизни нет

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Авария произошла днем, 4 февраля, в районе дома №1Б на улице 40 лет Октября в Кимрах.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке дороги автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка. Девочка сидела на заднем сиденье. Угрозы ее жизни нет, водитель авто трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU