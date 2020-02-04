Губернатор Тверской области озадачил нового мэра Кимр
Сегодня губернатор Игорь Руденя встретился с новой главой города Кимры Ириной Балковой. Глава региона чётко обрисовал новоиспеченному мэру, над чем ей необходимо работать в первую очередь.
Это успешное прохождение осенне-зимнего сезона, решение вопросов в ЖКХ, дорожном хозяйстве и электроэнергетике, развитие общественного транспорта. Как подчеркнул губернатор, Кимры должны быть приведены в порядок. Городу необходимы общее благоустройство. Еще одна актуальная задача для нового руководства города — поддержка малого и среднего бизнеса.
– Кроме того, нужно проанализировать работу городских предприятий, при необходимости область готова оказать поддержку в развитии экономики и промышленности, – весомо заметил Игорь Руденя.
Ирина Балковая в свою очередь сообщила, что город уже начал выполнять поручения губернатора, которые Игорь Руденя дал во время недавнего посещения Кимр. В частности, подобраны возможные участки для бассейна, подыскивается место для строительства десткой поликлиники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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