Губернатор Тверской области озадачил нового мэра Кимр

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:29:17+03:00

Приоритетом в развитии города должно стать общее благоустройство, решение вопросов ЖКХ, дорожной отрасли и электроэнергетики

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Сегодня губернатор Игорь Руденя встретился с новой главой города Кимры Ириной Балковой. Глава региона чётко обрисовал новоиспеченному мэру, над чем ей необходимо работать в первую очередь.

Это успешное прохождение осенне-зимнего сезона, решение вопросов в ЖКХ, дорожном хозяйстве и электроэнергетике, развитие общественного транспорта. Как подчеркнул губернатор, Кимры должны быть приведены в порядок. Городу необходимы общее благоустройство. Еще одна актуальная задача для нового руководства города — поддержка малого и среднего бизнеса.

– Кроме того, нужно проанализировать работу городских предприятий, при необходимости область готова оказать поддержку в развитии экономики и промышленности, – весомо заметил Игорь Руденя.

Ирина Балковая в свою очередь сообщила, что город уже начал выполнять поручения губернатора, которые Игорь Руденя дал во время недавнего посещения Кимр. В частности, подобраны возможные участки для бассейна, подыскивается место для строительства десткой поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU