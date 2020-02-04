В Твери росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из гипермаркета
В Твери экипаж вневедомственной охраны задержал злоумышленницу, подозреваемую в совершении кражи из гипермаркета на Октябрьском проспекте.
Сотрудники по сигналу тревоги незамедлительно прибыли к месту происшествия и задержали женщину, которая покинула торговый зал, не оплатив товар. Установлено, что злоумышленница похитила продукты питания и непродовольственные товары на сумму более 4 000 рублей.
Подозреваемую в совершении преступления 27-летнюю местную жительницу патрульные передали в территориальный отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU