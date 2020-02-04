2020-02-04T13:07:57+03:00
Происшествия

В Твери росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из гипермаркета

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери росгвардейцы задержали подозреваемую в кражеВ Твери росгвардейцы задержали подозреваемую в кражеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери экипаж вневедомственной охраны задержал злоумышленницу, подозреваемую в совершении кражи из гипермаркета на Октябрьском проспекте.

Сотрудники по сигналу тревоги незамедлительно прибыли к месту происшествия и задержали женщину, которая покинула торговый зал, не оплатив товар. Установлено, что злоумышленница похитила продукты питания и непродовольственные товары на сумму более 4 000 рублей.

Подозреваемую в совершении преступления 27-летнюю местную жительницу патрульные передали в территориальный отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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