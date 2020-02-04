Пьяный мужчина пытался заживо сжечь своих соседей в Тверской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:56:25+03:00

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Преступление было совершено в Бежецком районе Тверской области. 40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому своих соседей облил веранду их дома дизельным топливом и поджег. Для усиления эффекта виновный установил между двумя очагами пожара газовый баллон с пропанобутановой смесью.

Потерпевшие вовремя заметили пожар и смогли его потушить. При обыске в доме виновного также был обнаружен порох, который он хранил незаконно.

С обвинительным заключением прокурора уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ, ч.1 ст. 222.1 УК РФ направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU