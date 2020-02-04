В Твери иностранец организовал незаконное религиозное объединение для несовершеннолетних россиян

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:23:50+03:00

За нарушение законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях виновному назначен штраф Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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По данным прокуратуры, миссионерскую деятельность в жилом доме по ул.3-я Интернациональная в Твери осуществляет Тверская региональная общественная организация культурного просвещения "Единство".

- В жилом помещении на постоянной основе проживают 12 несовершеннолетних, являющихся гражданами России, которые получают религиозное образование, участвуют в проведении религиозных обрядов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Указанное помещение посещают другие несовершеннолетние, которые остаются в нем на определенное время.

В ходе проверки надзорным органом установлено, что организация не является религиозным объединением, а миссионерскую деятельность ведет гражданин Азербайджана, не имеющий регистрации в качестве юрлица.

В отношении ТРОО КП "Единство" прокуратурой Пролетарского района возбуждено дело об административном правонарушении. За осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях виновный оштрафован на 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU