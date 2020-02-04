В Твери появилась улица Медовая

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:07:47+03:00

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Постановление о присвоении наименования "улица Медовая" элементу улично-дорожной сети в Заволжском районе города Твери появилось на сайте городской администрации 3 февраля.

Название для улицы, расположенной в районе Сахаровского шоссе, депутаты Тверской городской Думы одобрили в конце декабря прошлого года.

В ближайшее время на строениях появятся адресные таблички, а сведения о новой улице внесут в государственный адресный реестр.

Постановление должно быть исполнено в срок до 15 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU