В Твери появилась улица Медовая
Новый элемент улично-дорожной сети расположен в Заволжье
В Твери появилась улица Медовая Фото: архив "КП"
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Постановление о присвоении наименования "улица Медовая" элементу улично-дорожной сети в Заволжском районе города Твери появилось на сайте городской администрации 3 февраля.
Название для улицы, расположенной в районе Сахаровского шоссе, депутаты Тверской городской Думы одобрили в конце декабря прошлого года.
В ближайшее время на строениях появятся адресные таблички, а сведения о новой улице внесут в государственный адресный реестр.
Постановление должно быть исполнено в срок до 15 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU