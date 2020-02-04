В двух МУПах Твери нашли многомиллионные нарушения

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:56:53+03:00

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Отчет о деятельности МУП "На Левитана" и МУП "Тверьстройзаказчик" КСП предоставила на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы.

Так, по результатам деятельности за прошедшие три года МУП "На Левитана", обслуживающее 154 жилых дома, несло многомиллионные убытки. При этом работникам производились необоснованные выплаты премий, вознаграждений на общую сумму 25,8 млн. рублей. Были также выявлены факты заключения гражданско-правовых договоров на оказание работ аналогичных функционалу штатных сотрудников. В общей сложности по 190 договорам было выплачено более 18 млн. рублей.

- По факту проверки Контрольно-счетная палата усматривает в этом признаки коррупционной составляющей, - сообщает пресс-служба Тверской городской Думы.

В ходе проверки деятельности МУП "Тверьстройзаказчик" за 2017-2018 годы сумма нарушений составила 42,8 млн. рублей.

Документы об итогах проверки направлены Контрольно-счетной палатой в прокуратуру Центрального района города и будут представлены на рассмотрение депутатам на заседании гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU