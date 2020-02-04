В Тверской области сирота через прокуратуру добился предоставления жилья

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:43:30+03:00

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В прокуратуру Калининского района обратился 21-летний местный житель. Молодой человек, обладающий статусом лица, оставшегося без попечения родителей, окончил образовательное учреждение среднего профессионального образования, после чего жилое помещение ему предоставлено не было.

В защиту прав сироты выступила прокуратура и обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа муниципальной власти предоставить ему жилое помещение. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Заявителю вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры площадью 45.5 кв.м. в поселке городского типа Орша Калининского района.

ИСТОЧНИК KP.RU