В Тверской области сирота через прокуратуру добился предоставления жилья
В прокуратуру Калининского района обратился 21-летний местный житель. Молодой человек, обладающий статусом лица, оставшегося без попечения родителей, окончил образовательное учреждение среднего профессионального образования, после чего жилое помещение ему предоставлено не было.
В защиту прав сироты выступила прокуратура и обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа муниципальной власти предоставить ему жилое помещение. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Заявителю вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры площадью 45.5 кв.м. в поселке городского типа Орша Калининского района.
ИСТОЧНИК KP.RU