2020-02-04T10:21:33+03:00
Общество

Открыт приём заявок на участие в Международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

В этом году полевой лагерь сможет принять более 500 поисковиков
Александр ЖМУЛИН
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За четыре года проведения поисковой экспедиции подняты останки 1130 советских солдат. Фото: РВИОЗа четыре года проведения поисковой экспедиции подняты останки 1130 советских солдат. Фото: РВИО
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В этом году Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдет в Тверской области с 23 апреля по 7 мая. Поисковики из России и зарубежья уже могут подавать заявки на участие в ней.

В этом году полевой лагерь сможет принять более 500 человек. Его разобьют недалеко от строящегося Ржевского мемориала. Напомним, что в прошлом году правительство региона во главе с губернатором Игорем Руденей утвердило постоянную площадку для лагеря.

За 4 года проведения поисковой экспедиции подняты останки 1330 павших красноармейцев. Установлены личности 91 защитника Отечества.

Для участия в Вахте Памяти под Ржевом необходимо направить предварительную заявку до 1 марта 2020 года и подтверждающую заявку – с 15 марта до 1 апреля 2020 года.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(495) 648-18-12, доб. 5142. Е-mail: aep@rvio.org.

ИСТОЧНИК KP.RU

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