2020-02-04T10:00:05+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три автомобиля

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 3 февраля, на 116-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 56-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ", ехал в сторону Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем "Мазда СХ-5" под управлением 62-летнего водителя. В свою очередь иномарка столкнулась с "Киа Сид", под управлением 54-летнего водителя, остановившегося на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель"Мазда СХ-5" с травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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