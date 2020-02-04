На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три автомобиля
Авария произошла днем, 3 февраля, на 116-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 56-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ", ехал в сторону Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем "Мазда СХ-5" под управлением 62-летнего водителя. В свою очередь иномарка столкнулась с "Киа Сид", под управлением 54-летнего водителя, остановившегося на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП водитель"Мазда СХ-5" с травмами доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU