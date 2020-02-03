Шквалистый ветер до 18 метров в секунду и мороз приходят в Тверскую область

3 Февр. 2020 2020-02-03T23:31:18+03:00

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В ночь с 3 на 4 февраля в Тверской области ожидается изменение погодных условий в худшую сторону.

В 23 часа в региональном ГУ МЧС сообщили:

- В ближайшие три часа в течение суток на территории Тверской области ожидается усиление ветра до 15-18 м/c. Будьте бдительны и осторожны, - предупреждают в ведомстве.

Ожидается и минусовая температура. Сегодня ночью -2...-4. А 5 февраля похолодает до -12 градусов.

Телефон спасения: 101, 112.

Телефон доверия: (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU