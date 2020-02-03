Шквалистый ветер до 18 метров в секунду и мороз приходят в Тверскую область
Спасатели напоминают об осторожности
Ветер крепчает, будьте аккуратней!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 3 на 4 февраля в Тверской области ожидается изменение погодных условий в худшую сторону.
В 23 часа в региональном ГУ МЧС сообщили:
- В ближайшие три часа в течение суток на территории Тверской области ожидается усиление ветра до 15-18 м/c. Будьте бдительны и осторожны, - предупреждают в ведомстве.
Ожидается и минусовая температура. Сегодня ночью -2...-4. А 5 февраля похолодает до -12 градусов.
Телефон спасения: 101, 112.
Телефон доверия: (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU