В Тверской области идёт установка евроконтейнеров
За январь в регионе установили 845 новых контейнеров европейского образца в 17 муниципалитетах: Торжке, Селижарово, Бологое, Сандово, Старице, Андреаполе, Спирово, Калязине и других. Еще по 100 емкостей доставлено в Ржев, Вышний Волочек и Максатиху.
Всего за 2019 году в связи с «мусорной» реформой региональным оператором по обращению ТКО было закуплено более 8000 контейнеров, из них 5000 — только в декабре. Более половины из декабрьской партии установили в Твери, Ржеве, Завидово.
Сегодня постепенно в регионе, пока главным образом в Твери, начинают устанавливать синие контейнеры под отходы, идущие на вторсырье: стекло, пластик, металл, картон и бумага.
Внедрение системы раздельного сбора мусора поддерживает губернатор Игорь Руденя. При этом глава региона против строительства в Верхневолжье мусоросжигательных заводов и завоза мусора из других областей, в том числе Подмосковья.
ИСТОЧНИК KP.RU
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