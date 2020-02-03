2020-02-03T21:02:31+03:00
Происшествия

В Тверской области судили ЧОПовца, приставившего пистолет к голове мужчины из-за громкой музыки

Свою вину охранник признал лишь частично
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Суд назначил охраннику 6 месяцев ограничения свободы.Суд назначил охраннику 6 месяцев ограничения свободы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Частный охранник из Бежецка осуждён за то, что замахивался резиновой дубинкой на человека и угрожал ему пистолетом, снятым с предохранителя.

Конфликт между охранником и его оппонентом произошёл после того как сотрудник охранного предприятия в составе оперативной группы прибыл по вызову на автостоянку. На месте ЧОПовцы обнаружили машину, в которой громко играла музыка. Охранник, не представившись и не предъявив документы потребовал сделать музыку тише. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого охранник сначала замахнулся на хозяина машины дубинкой, а потом наставил на него пистолет, снятый с предохранителя.

Суд впоследствии квалифицировал эти действия по ч. 1 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Вину осуждённый признал, но только частично, назвав поведение водителя грубым и провокационным.

По данным Прокуратуры Тверской области, суд назначил охраннику 6 месяцев ограничения свободы, с ограничением выезда за пределы муниципального района. Ему также нельзя будет менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также необходимо раз в месяц отмечаться в надзорных органах. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шквалистый ветер до 18 метров в секунду и мороз приходят в Тверскую область
В Тверской области идёт установка евроконтейнеров
В Твери задержан водитель автомобиля "Киа", который стал участником смертельного ДТП
В Тверской области судили ЧОПовца, приставившего пистолет к голове мужчины из-за громкой музыки
Школьникам из Тверской области предлагают посадить "Цветы Памяти"
Комбинатор из Тверской области создал липовое ООО, чтобы завладеть грантом в 500 тысяч рублей
Думал, так можно: Студент тверского медуниверситета из Индии дважды попался на пьяном вождении
Легкоатлетка из Тверской области стала призером Первенства России
В Твери маршрутка попала в ДТП
В Тверской области мужчина выжил после 13 ножевых ранений, нанесенных женой
В Тверской области заболевание ОРВИ и гриппом среди населения не преышает эпидемический порог
Из дачного дома москвича в Тверской области украли норковые шубы
Ежедневно дороги Твери чистят 40 единиц техники
В магазине Твери у покупателя украли кошелек
МЧС предупреждает жителей Тверской области о гололедице и сильном ветре
В Тверской области будут судить подростка, который до смерти забил сверстника
"Лыжня России-2020" пройдет в Тверской области при наличии снега
Тверичанка Сабина Полякова возвращается на родину из китайского города Ухань
Водитель иномарки, пострадавший в ДТП на проспекте Победы в Твери, умер в больнице
Губернатор Игорь Руденя и Виталий Мутко посетили территорию Морозовского городка в Твери
Автомобиль протаранил пешеходов на переходе в центре Твери
В Тверской области "Нива" выехала на встречку и столкнулась с грузовиком
Из-за саботажа старых перевозчиков в Твери рассматривается вопрос о введении дополнительных автобусов на ряде маршрутов
На улице Ломоносова в Твери произошло смертельное ДТП
Жители Твери могут пожаловаться на задержки зарплат
В Твери люди не могут уехать на работу на общественном транспорте
На улицы Твери 3 февраля вышли новые автобусы
Молодежь Тверской области приглашают пофантазировать на тему «Если бы я был Президентом»