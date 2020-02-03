В Тверской области судили ЧОПовца, приставившего пистолет к голове мужчины из-за громкой музыки

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:02:31+03:00

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Частный охранник из Бежецка осуждён за то, что замахивался резиновой дубинкой на человека и угрожал ему пистолетом, снятым с предохранителя.

Конфликт между охранником и его оппонентом произошёл после того как сотрудник охранного предприятия в составе оперативной группы прибыл по вызову на автостоянку. На месте ЧОПовцы обнаружили машину, в которой громко играла музыка. Охранник, не представившись и не предъявив документы потребовал сделать музыку тише. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого охранник сначала замахнулся на хозяина машины дубинкой, а потом наставил на него пистолет, снятый с предохранителя.

Суд впоследствии квалифицировал эти действия по ч. 1 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Вину осуждённый признал, но только частично, назвав поведение водителя грубым и провокационным.

По данным Прокуратуры Тверской области, суд назначил охраннику 6 месяцев ограничения свободы, с ограничением выезда за пределы муниципального района. Ему также нельзя будет менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также необходимо раз в месяц отмечаться в надзорных органах. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU