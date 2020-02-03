Комбинатор из Тверской области создал липовое ООО, чтобы завладеть грантом в 500 тысяч рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:31:51+03:00

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Житель Конаковского района, вероятно, завидуя славе Остапа Бендера, решил обмануть районную администрацию и незаконно присвоить себе грант в размере 500 тысяч рублей. Администрация Конаковского района разыгрывала гранты в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2018-2020 годы». Узнав об этом, местный комбинатор создал липовое ООО, потрудившись оформить все документы и даже разработать бизнес-плен.

Выиграв грант, он потратил деньги на личные нужды. Этим мошенник причинил районному бюджету крупный материальный ущерб и был осуждён по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По информации региональной Прокуратуры, мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года. Приговор в законную силу ещё не вступил, отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU