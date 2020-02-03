2020-02-03T21:58:54+03:00
Общество

Думал, так можно: Студент тверского медуниверситета из Индии дважды попался на пьяном вождении

Молодого мужчину лишили прав на два года
Виктория ТУШКОВА
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Гость нашей страны вёл машину будучи нетрезвым.Гость нашей страны вёл машину будучи нетрезвым.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На 46-м километре дороги Тверь-Бежецк в Рамешковском районе полицейские задержали 27-летнего гражданина Индии. Гость нашей страны вёл машину будучи нетрезвым.

Правоохранители выяснили, что любитель нетрезвой езды - студент тверского Медуниверситета, учится на 4-м курсе. Оказалось, что пьяным за рулём его ловят не в первый раз: ранее студент уже привлекался за это к административной ответственности.

На суде вину в содеянном будущий медик признал, но сообщил, что не был достаточно знаком с нашим законодательством и думал, что в России, как и в Индии, водить машину после употребления незначительного количества алкоголя можно. Несмотря на это, наказание студента настигло.

- Мужчине назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года, - сообщили в областной Прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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