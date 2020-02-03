Легкоатлетка из Тверской области стала призером Первенства России
С 30 января по 1 февраля в городе Новочебоксарске, Чувашской Республики, были разыграны первые комплекты медалей национальной пробы по легкой атлетике 2020 года.
- Награды первенства России среди юношей и девушек в помещении разыграли 600 спортсменов из 66 регионов РФ, - сообщает Комитет по физкультуру и спорту Тверской области.
16-летняя Таисия Дмитриева из Вышнего Волочка, выступающая параллельным зачетом за Санкт-Петербург и Тверскую область, в тройном прыжке среди девушек завоевала серебряную медаль.
Ее результат - 12 метров 38 сантиметров. "Золото" забрала Дарья Горшкова из Москвы, с результатом 12 метров 65 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU