Легкоатлетка из Тверской области стала призером Первенства России

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:08:37+03:00

16-летняя Таисия Дмитриева завоевала серебряную медаль Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области

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С 30 января по 1 февраля в городе Новочебоксарске, Чувашской Республики, были разыграны первые комплекты медалей национальной пробы по легкой атлетике 2020 года.

- Награды первенства России среди юношей и девушек в помещении разыграли 600 спортсменов из 66 регионов РФ, - сообщает Комитет по физкультуру и спорту Тверской области.

16-летняя Таисия Дмитриева из Вышнего Волочка, выступающая параллельным зачетом за Санкт-Петербург и Тверскую область, в тройном прыжке среди девушек завоевала серебряную медаль.

Ее результат - 12 метров 38 сантиметров. "Золото" забрала Дарья Горшкова из Москвы, с результатом 12 метров 65 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU