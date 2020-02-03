В Твери маршрутка попала в ДТП
Пассадирский автобус въехал в легковушку и протаранил ограждение
Маршрутка в Твери попала в ДТП Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Lenya Gromov
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Авария произошла днем, 3 февраля, маршрутка №211 ехала в сторону Мигалово. Недалеко от остановки ЦПС, на проспекте 50 лет Октября пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "ВАЗ", водитель которого решил развернуться.
Маршрутка въехала в бок легковушке и врезалась в ограждение. О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
Информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU