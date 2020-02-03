В Твери маршрутка попала в ДТП

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:30:42+03:00

Маршрутка в Твери попала в ДТП Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Lenya Gromov

Пассадирский автобус въехал в легковушку и протаранил ограждение

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем, 3 февраля, маршрутка №211 ехала в сторону Мигалово. Недалеко от остановки ЦПС, на проспекте 50 лет Октября пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "ВАЗ", водитель которого решил развернуться.

Маршрутка въехала в бок легковушке и врезалась в ограждение. О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU