В Тверской области мужчина выжил после 13 ножевых ранений, нанесенных женой

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:04:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Супружеская пара решила отметить день рождения супруга в вагончике, где мужчина подрабатывал охранником. Муж и жена поссорились, и женщина, вооружившись ножом, нанесла мужчине 13 ножевых ранений в жизненно-важные органы, а потом вызвала скорую медицинскую помощь и спряталась в вагончике.

Мужчине успели оказать помощь, и он выжил. Экспертиза показала, что раны были опасными для жизни. Кроме того, установлено, что за несколько месяцев до происшествия женщина уже ранила супруга ножом.

Обвиняемую осудили по двум статьям - ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов в качестве оружия).

Судом ей назначено лишение свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU