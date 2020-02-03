В Тверской области заболевание ОРВИ и гриппом среди населения не преышает эпидемический порог
Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле
Эпидситуация находится под контролем специалистовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По данным ведомства, уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей в период 27 января по 2 февраля остался на уровне предыдущей недели и не превышает эпидемический порог.
У заболевших выделены преимущественно вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, метапневмовирус и др.), а также единичные возбудители гриппа В.
Во избежание заражения специалисты советуют внимательнее относиться к правилам личной гигиены.
ИСТОЧНИК KP.RU