В Тверской области заболевание ОРВИ и гриппом среди населения не преышает эпидемический порог

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:52:52+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным ведомства, уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей в период 27 января по 2 февраля остался на уровне предыдущей недели и не превышает эпидемический порог.

У заболевших выделены преимущественно вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, метапневмовирус и др.), а также единичные возбудители гриппа В.

Во избежание заражения специалисты советуют внимательнее относиться к правилам личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU