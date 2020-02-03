Из дачного дома москвича в Тверской области украли норковые шубы

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:48:48+03:00

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В полицию обратился 74-летний житель Москвы. Пенсионер сообщил, что в его отсутствие на даче в деревне Железенка Лесного района Тверской области неизвестный повредил замок входной двери и проник в дом, откуда похитил бытовую технику и две норковые шубы. Ущерб составил более 94 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила соседей и возможный свидетелей, изъяла следы и улики. В результате проделанной работы личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался 38-летний житель Ярославля.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Похищенное имущество он успел реализовать. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU