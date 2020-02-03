Ежедневно дороги Твери чистят 40 единиц техники

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:35:25+03:00

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В Твери МУП "ЖЭК" в штатном режиме продолжает работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети. Работники предприятия проводят противогололёдную обработку проезжих частей и тротуаров, а также осуществляют ямочный ремонт.

Ежедневно, по данным городской администрации, в зависимости от погодных условий, улицы Твери чистят около 40 единиц техники – поливомоечные и комбинированные дорожные машины, тракторные щётки. 145 дворников следят за состоянием тротуаров и остановок. За неделю было использовано более 3 тыс. тонн пескосоляной смеси и порядка 1,2 кубометров жидких реагентов.

В плане ямочного ремонта за прошлую неделю с помощью асфальтобетона было восстановлено 366 кв. метров дорог на девяти улицах города, в том числе на улицах Спартака, Никитина, Лидии Базановой, 4-м переулке Пески. Работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU