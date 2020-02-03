В магазине Твери у покупателя украли кошелек
Злоумышленницу задержали
Пенсионерка украла кошлек у покупателя в магазинеФото: Мария ЛЕНЦ
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В полицию с заявлением о краже обратился 29-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что оставил кошелек без присмотра на прилавке в магазине, чем спровоцировал злоумышленницу. Ущерб от пропажи составил 5 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 64-летняя неработающая местная жительница.
Фигурантку доставили в полицию, где она созналась в содеянном.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU