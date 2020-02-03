МЧС предупреждает жителей Тверской области о гололедице и сильном ветре
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.
По сообщению ведомства 4-5 февраля на территории Верхневолжья ожидается сильная гололедица, понижение температуры воздуха. 4 февраля усиление западного, северо-западного ветра до 8-13 м/с.
В ночь на вторник ожидается похолодание до -2... -7 градусов, к среде столбик термометра опустится до -12. Мороз продержится до выходных.
Жителей и гостей Тверской области просят внимательнее относиться к собственной безопастности, соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU