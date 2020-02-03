МЧС предупреждает жителей Тверской области о гололедице и сильном ветре

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:54:07+03:00

Жителей Тверской области предупреждают о похолодании, гололеде и сильном ветре Фото: Алексей ФОКИН

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.

По сообщению ведомства 4-5 февраля на территории Верхневолжья ожидается сильная гололедица, понижение температуры воздуха. 4 февраля усиление западного, северо-западного ветра до 8-13 м/с.

В ночь на вторник ожидается похолодание до -2... -7 градусов, к среде столбик термометра опустится до -12. Мороз продержится до выходных.

Жителей и гостей Тверской области просят внимательнее относиться к собственной безопастности, соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU