В Тверской области будут судить подростка, который до смерти забил сверстника
Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему несовершеннолетнему знакомому, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Следствием установлено, что 12 сентября 2019 года двое подростков подрались на крыше одноэтажного заброшенного здания в Осташкове Тверской области. В ходе ссоры обвиняемый нанес своему ровеснику несколько ударов кулаком руки и ногами, обутыми в кроссовки, в область расположения жизненно важных органов, в том числе шеи, головы. Потерпевший потерял сознание и в последствии скончался в реанимационном отделении ГБУЗ Осташковской ЦРБ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU