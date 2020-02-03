2020-02-03T16:43:04+03:00
Происшествия

В Тверской области будут судить подростка, который до смерти забил сверстника

ЧП произошло в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
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Подросток отправится под суд за убийство ровестника Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПодросток отправится под суд за убийство ровестника Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему несовершеннолетнему знакомому, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием установлено, что 12 сентября 2019 года двое подростков подрались на крыше одноэтажного заброшенного здания в Осташкове Тверской области. В ходе ссоры обвиняемый нанес своему ровеснику несколько ударов кулаком руки и ногами, обутыми в кроссовки, в область расположения жизненно важных органов, в том числе шеи, головы. Потерпевший потерял сознание и в последствии скончался в реанимационном отделении ГБУЗ Осташковской ЦРБ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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