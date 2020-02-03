"Лыжня России-2020" пройдет в Тверской области при наличии снега

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:32:25+03:00

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22 февраля в Твери пройдёт региональный этап XXXVIII Всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2020". Старты состоятся при наличии нормального количества снега, необходимого для организации трасс.

Регистрация участников пройдёт 19-21 февраля с 10:00 до 17:00 на Комсомольском проспекте, д. 4/4, каб. 512.

Принять участие в "Лыжне России" смогут профессиональные спортсмены и любители, дети и родители, бабушки и дедушки. Традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий.

Участников спортивного праздника ждет культурно-развлекательная программа: концерты с участием тверских коллективов, анимация и конкурсы, полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU