Губернатор Игорь Руденя и Виталий Мутко посетили территорию Морозовского городка в Твери

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:15:18+03:00

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3 февраля в Тверской области с рабочим визитом находится генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Вместе с губернатором Игорем Руденей он посетил территорию Морозовского городка в Твери, где ближайшие годы планируется создать современное общественно-деловое пространство.

Концепция развития предусматривает создание условий для развития деловых, развлекательных и культурных пространств на территории. В планы также входит обустройство парка, набережной Тьмаки и многое другое.

Всего будет реконструировано 165 600 кв м. Снесено - 19 700 кв м построек, 30 га земли отдадут под жил застройку. Будет организована культурная платформа - выставочный зал, музейный центр Морозовых, мастерские и помещения для социального бизнеса, городская гостиная - коворкинг и т.д. Бизнес-платформа включит в себя офисы, конгресс-центр, дом научной коллаборации, гостиницу и апартаменты. Спорт платформа - уличные спортплощадки, спортивный центр, бассейн.

Отметим, что сейчас в морозовском городке проживает 1,8 тыс человек. Из них, по информации Правительства Тверской области, под расселение подпадает 1,1 тыс человек. Им предоставят новые квартиры. Площадка под строительство домов уже выделена.

ИСТОЧНИК KP.RU