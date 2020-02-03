2020-02-03T12:41:02+03:00
Происшествия

В Тверской области "Нива" выехала на встречку и столкнулась с грузовиком

Авария произошла в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области "Нива" столкнулась в МАЗом Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области "Нива" столкнулась в МАЗом Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось около полуночи 2 февраля, на Ильинском шоссе в Кимрах Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 41-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21213 при выполнении маневра обгона, движущегося в попутном направлении автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "МАЗ" под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП, водитель "ВАЗа" и его пассажиры: 34-летний и 36-летний мужчины с травмами госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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