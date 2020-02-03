2020-02-03T11:59:25+03:00
Общество

Из-за саботажа старых перевозчиков в Твери рассматривается вопрос о введении дополнительных автобусов на ряде маршрутов

Минтранс Тверской области извинился за неудобства, связанные с новой системой пассажирских перевозок
Ольга ТРОФИМОВА
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Новые автобусы вышли на линию утром 3 февраля Фото: ПТОНовые автобусы вышли на линию утром 3 февраля Фото: ПТО
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В понедельник, 3 февраля, в Твери и Калининском районе состоялся запуск первого этапа новой системы пассажирских перевозок. В связи с этим частные перевозчики - владельцы маршруток - объявили забастовку и не вышли на линию. В городе образовался коллапс.

Многим пассажирам пришлось по полчаса ждать на остановках общественный транспорт, чтобы добраться до работы. Автобусы ехали переполненными.

Позже сложившуюся ситуацию прокомментировали в Минтрансе региона.

- Приносим извинения в связи с временными неудобствами, связанными с отладкой системы. В настоящее время рассматривается вопрос о введении дополнительных автобусов на ряде маршрутов, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в первый день работы автобусы вышли на рейсы по маршрутам: 1, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 233. На остальных маршрутах пока действует старая модель пассажирских перевозок.

По всем вопросам, связанным с новой системой общественного транспорта можно звонить в единый call-центр 8-800-350-00-99.

На улицы Твери вышли новые автобусы.Олег ЗИНЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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