Из-за саботажа старых перевозчиков в Твери рассматривается вопрос о введении дополнительных автобусов на ряде маршрутов

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:59:25+03:00

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В понедельник, 3 февраля, в Твери и Калининском районе состоялся запуск первого этапа новой системы пассажирских перевозок. В связи с этим частные перевозчики - владельцы маршруток - объявили забастовку и не вышли на линию. В городе образовался коллапс.

Многим пассажирам пришлось по полчаса ждать на остановках общественный транспорт, чтобы добраться до работы. Автобусы ехали переполненными.

Позже сложившуюся ситуацию прокомментировали в Минтрансе региона.

- Приносим извинения в связи с временными неудобствами, связанными с отладкой системы. В настоящее время рассматривается вопрос о введении дополнительных автобусов на ряде маршрутов, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в первый день работы автобусы вышли на рейсы по маршрутам: 1, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 233. На остальных маршрутах пока действует старая модель пассажирских перевозок.

По всем вопросам, связанным с новой системой общественного транспорта можно звонить в единый call-центр 8-800-350-00-99.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/758351" frameborder="0"></iframe> На улицы Твери вышли новые автобусы.Олег ЗИНЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU