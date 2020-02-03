На улице Ломоносова в Твери произошло смертельное ДТП
Легковушка столкнулась с грузовиком
На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, в районе дома №104/36 на пересечении улицы Ломоносова и Третьяковского переулка в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Ауди" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем "ГАЗ Некст".
В результате ДТП водитель "Ауди" погиб на месте, пострадали пассажирка "Ауди", которая сидела на переднем пассажирском сидении автомобиля, и водитель "ГАЗ".
На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU