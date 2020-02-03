Жители Твери могут пожаловаться на задержки зарплат
7 февраля в Твери можно получить консультацию по вопросам невыплаты заработной платы и нарушений трудового законодательства.
Личный прием граждан проведет руководитель следственного управления полковник юстиции Альберт Кизимов. Время обращения: c 10.00 до 13.00.
Встреча пройдет в здании следственного управления по адресу: г. Тверь, ул.Вагжанова, д.15.
- Бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, - комментируют в ведомстве.
Предварительная запись по телефонам: 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36.
ИСТОЧНИК KP.RU