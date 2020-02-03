Жители Твери могут пожаловаться на задержки зарплат

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:29:53+03:00

Горожане могут обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

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7 февраля в Твери можно получить консультацию по вопросам невыплаты заработной платы и нарушений трудового законодательства.

Личный прием граждан проведет руководитель следственного управления полковник юстиции Альберт Кизимов. Время обращения: c 10.00 до 13.00.

Встреча пройдет в здании следственного управления по адресу: г. Тверь, ул.Вагжанова, д.15.

- Бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, - комментируют в ведомстве.

Предварительная запись по телефонам: 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36.

ИСТОЧНИК KP.RU