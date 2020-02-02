Молодежь Тверской области приглашают пофантазировать на тему «Если бы я был Президентом»

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители региона могут принять участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом».

Конкурс проводится в два этапа по нескольким номинациям.

Как поясняют в пресс-службе регионального правительства, заочный этап конкурса будет проходить по 12 марта 2020 года, очный этап состоится с 17 по 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится по следующим номинациям: эссе на тему: «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет), рисунок на тему «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет), видеоролик на тему «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет), проект на тему «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).

Положение и вся актуальная информация размещена на официальном сайте конкурса http://konkurs-president.ru

ИСТОЧНИК KP.RU