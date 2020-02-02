Новейшее оборудование для диагностики онкозаболеваний поставят в больницу скорой медпомощи в Твери
Диагностическое оборудование на 11 миллионов рублей закуплено для областной больницы скорой помощи.
Новую технику будут использовать при проведении гистологических исследований, поясняют в пресс-службе правительства региона. Так что теперь лабораторная диагностика при выявлении онкозаболеваний в Твери должна стать более доступной.
В областном Минздраве поясняют, что сейчас продумывается алгоритм их маршрутизации и определение объемов.
Также разработана маршрутизация пациентов для проведения КТ, МРТ-исследований в рамках обязательного медстрахования.
Напомним, в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет средств федерального бюджета поставлено 70 единиц оборудования более чем на 286 млн рублей для переоснащения Тверского областного онкологического диспансера.
ИСТОЧНИК KP.RU