2020-02-02T22:10:37+03:00
Общество

Новейшее оборудование для диагностики онкозаболеваний поставят в больницу скорой медпомощи в Твери

Теперь диагностика онкозаболеваний должна стать более доступной и оперативной
Алина ПЕТРОВА
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Диагностика онкозаболеваний должна стать более оперативной.Диагностика онкозаболеваний должна стать более оперативной.Фото: Алексей ФОКИН
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Диагностическое оборудование на 11 миллионов рублей закуплено для областной больницы скорой помощи.

Новую технику будут использовать при проведении гистологических исследований, поясняют в пресс-службе правительства региона. Так что теперь лабораторная диагностика при выявлении онкозаболеваний в Твери должна стать более доступной.

В областном Минздраве поясняют, что сейчас продумывается алгоритм их маршрутизации и определение объемов.

Также разработана маршрутизация пациентов для проведения КТ, МРТ-исследований в рамках обязательного медстрахования.

Напомним, в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет средств федерального бюджета поставлено 70 единиц оборудования более чем на 286 млн рублей для переоснащения Тверского областного онкологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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