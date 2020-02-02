В числе авиагруппировки, которая будет эвакуировать россиян из Китая, есть экипаж из Твери
Авиационная группировка Минобороны России для эвакуации российских граждан из Китая в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе. Задействовано пять самолетов ВКС, сообщили в Минобороны.
Так же стало известно, что в составе авиагруппировки Ил-76 мигаловского авиагарнизона.
В военном ведомстве рассказали, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, необходимыми медицинскими препаратами и индивидуальной защиты. Эвакуация россиян пройдёт 3-4 февраля.
Покинуть Китай, где вспышка короновируса, выразили желание около 130 граждан РФ.
Подробнее о том, почему решено эвакуировать из Китая россиян именно самолетами, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU