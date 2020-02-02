2020-02-02T18:58:23+03:00
Общество

В числе авиагруппировки, которая будет эвакуировать россиян из Китая, есть экипаж из Твери

Эвакуация пройдёт 3-4 февраля
Алина ПЕТРОВА
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Экипаж из Твери примет участие в эвакуации россиян из Китая.Экипаж из Твери примет участие в эвакуации россиян из Китая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Авиационная группировка Минобороны России для эвакуации российских граждан из Китая в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе. Задействовано пять самолетов ВКС, сообщили в Минобороны.

Так же стало известно, что в составе авиагруппировки Ил-76 мигаловского авиагарнизона.

В военном ведомстве рассказали, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, необходимыми медицинскими препаратами и индивидуальной защиты. Эвакуация россиян пройдёт 3-4 февраля.

Покинуть Китай, где вспышка короновируса, выразили желание около 130 граждан РФ.

Подробнее о том, почему решено эвакуировать из Китая россиян именно самолетами, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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