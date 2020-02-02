Тверская область в числе регионов с самой высокой смертность в Центральной России

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:50:02+03:00

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По данным Росстата, на начало нынешнего года больше всего населения потерял Приволжский федеральный округ — 110 765 человек. В этот показатель входят данные и по естественной убыли населения (превышение смертности над рождаемостью), и отток населения в другие регионы.

Следом идут Сибирский (-54,2 тыс.)и Дальневосточный округа (-21,3 тыс.). Если говорить об областях, то более всего потеряла Саратовская, Омская и Кемеровская.

А самые высокие показатели смертности — в Центральной России: в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском округе. Подробнее о естественней убыли населения в стране читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU