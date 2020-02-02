Тверская область в числе регионов с самой высокой смертность в Центральной России
По данным Росстата, на начало нынешнего года больше всего населения потерял Приволжский федеральный округ — 110 765 человек. В этот показатель входят данные и по естественной убыли населения (превышение смертности над рождаемостью), и отток населения в другие регионы.
Следом идут Сибирский (-54,2 тыс.)и Дальневосточный округа (-21,3 тыс.). Если говорить об областях, то более всего потеряла Саратовская, Омская и Кемеровская.
А самые высокие показатели смертности — в Центральной России: в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском округе. Подробнее о естественней убыли населения в стране читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU