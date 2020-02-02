В Тверской области браконьеры напилили ёлок на 850 тысяч рублей

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В лесу, неподалёку от деревни Крутец Осташковского района, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействии коррупции МО МВД России "Осташковский" вместе со специалистом лесхоза обнаружили свежие пни от сосен и елей, а также следы колес трактора.

Было спилено более 30 деревьев хвойных деревьев на земельном участке городского участкового лесничества.

Ущерб, причиненный Лесному фонду составил более 850 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД.

Вскоре полицейские задержали браконьеров - двух местных жителей в возрасте 20 и 40 лет. А также оперативники установили предполагаемого организатора нелегального бизнеса – 39-летнего ранее судимого жителя Осташкова.

Мужчины признались, что срубленные деревья возили в соседние районы на пилорамы.

ИСТОЧНИК KP.RU