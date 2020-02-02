Во Дворе Пролетарки на один день запретят парковку
Руководство региона едет осматривать морозовский городок
.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В понедельник 3 февраля во Дворе Пролетарки в Твери запретят парковку всех видов транспорта.
Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы администрации Твери Дмитрий Арестов.
Паркинг запрещён с 6 до по 14 часов улице Двор Пролетарки, от дома № 7 на улице Большевиков до дома № 70 на улице Двор Пролетарки.
А все потому, что утром в понедельник большая комиссия во главе с руководством региона приедет в городок, чтобы обсудить возможности расселения людей из казарм.
ИСТОЧНИК KP.RU