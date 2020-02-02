В Тверской области отреставрируют колокольню в Калязине, флигель в Путевом и Венециановку
В 2019-2022 годах в регионе запланировано продолжение реставрационных работ на ряде памятников культуры и архитектуры, начатых в предыдущие годы.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрены объекты реставрации, включенные в государственную программу по сохранению, популяризации и охране культурного наследия региона в 2018-2023 годах.
Будут продолжены работы в музее им. В.Я. Шишкова и музее им. В.В. Андреева в Бежецке, а также в усадьбе Василево в Торжокском районе.
В 2020-м начнется реставрация драматического театра в Вышнем Волочке. Кроме того, в программу включены работы по восстановлению колокольни Николаевского собора в Калязине.
В Твери реставрационные мероприятия в ближайшие три года пройдут в музее им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, здании комплекса Аваевской больницы, колледже им. А.Г. Венецианова.
В комплексе Путевого дворца будет отреставрирован флигель.
ИСТОЧНИК KP.RU