2020-02-02T10:37:50+03:00
Общество

В Тверской области отреставрируют колокольню в Калязине, флигель в Путевом и Венециановку

Выделено финансирование
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В 2019-2022 годах в регионе запланировано продолжение реставрационных работ на ряде памятников культуры и архитектуры, начатых в предыдущие годы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрены объекты реставрации, включенные в государственную программу по сохранению, популяризации и охране культурного наследия региона в 2018-2023 годах.

Будут продолжены работы в музее им. В.Я. Шишкова и музее им. В.В. Андреева в Бежецке, а также в усадьбе Василево в Торжокском районе.

В 2020-м начнется реставрация драматического театра в Вышнем Волочке. Кроме того, в программу включены работы по восстановлению колокольни Николаевского собора в Калязине.

В Твери реставрационные мероприятия в ближайшие три года пройдут в музее им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, здании комплекса Аваевской больницы, колледже им. А.Г. Венецианова.

В комплексе Путевого дворца будет отреставрирован флигель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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