У кого в Твери отключат свет в первую неделю февраля
С 3 по 7 февраля во всех районах Твери ожидаются плановые отключения электроэнергии. В «Тверьгорэлектро» заверяются, что работы будут проводится в дневное время.
Заволжский район
3 февраля
С 9.00 до 16.00
улица Коноплянниковой 69-81/51; улица Красина 37-51; улица Мичурина 34-42; улица Пугачева 21-37, 28б-36; улица Румянцева 24 – 36/41, 25/34-37/35;
С 9.30 до 12.00
улица Ольховая; улица Мотострелковая 11 и др. улица Школьная 1-33, 2-30; улица Приютинская, 3, 5, 4а, 4в, 13, 15; улица Павлюковская 2-20;
4 февраля
С 9.30 до 15.00
пер. Литейный, д. 28, 32, 34, 38, 40/1; пер. Третьяковский, д. 20-46, 21-49; переулок Дурмановский, д. 29-61, 26-34, 44-50, 45-61; проезд Добролюбова, д. 6-11, 8-21; улица Белинского, д. 91/53-133, 88/55-96. улица Добролюбова, д. 89/46-123, 84-124; улица Ломоносова, д. 93/41-129/38, 90-126/40; улица Новозаводская, д. 291/37-129/32, 290-126/34, 188/33-126/28, 191/31-129/26;
С 9.00 до 12.00
улица Павлова 49-63, 46-62; улица Красина 28; улица Грибоедова 19-39, 24-30. 2-й проезд Павлова 3-7, 2-10;
С 12.00 до 15.00
б-р Шмидта 16/8, 8/15, 6/15, 13, 15; улица Благоева 15 – 41, 20 – 42; улица Карпинского 17-41, 24-40; улица Красина 17-25; улица Менделеева 19-41, 18-46. улица Мичурина 3а-9, 8-12; улица Павлова 18-44, 21-45; улица Чехова 18 – 42а, 15 – 45;
С 13.30 до 16.00
наб. А. Никитина, д. 72, 74, 98/1; пл. Мира, д. 1/70(УВД).
5 февраля
С 9.00 до 12.00
проезд Тельмана 95; улица 26 Июня 9-21, 10-20/19; улица Бородина 1-39/2, 2б-36; улица Крайняя 2-8. улица Куйбышева 4, 5; улица Летная 1-39/8, 2-40/6; улица Прошина 1, 3; улица Ударная 25-33;
С 9.30 до 15.00
Артиллерийский пер., 3 (“Новая лаборатория”); улица Горького, 202 (баня).
С 11.00 до 13.00
улица Тельмана 19-55; улица Короленко 17-19. улица Куйбышева 6-22;
С 13.00 до 15.00
улица Воздушная 1а/15 – 33, 2б-28; улица 26 Июня 2/19 – 6/20, 1 – 7; улица Ударная 9-23/1. улица Цветочная 1-19/2;
6 февраля
С 9.00 до 13.00
дер. Ст. Константиновка д. 354.
С 9.00 до 15.00
пер. 1-й Клубный д. 8-10; пер. Казанский 19-25, 28а, 16; проезд Н. Слобода 1-9, 8-16. улица Н. Заря 26а-46, 27-37;
С 9.00 до 16.00
улица Танкистов 3б-13а, 4/1-14; 1-й проезд Танкистов 1-5, 2-8; 2-й проезд Танкистов 1-7, 2-8; 3-й проезд Танкистов 1-7, 2-8. переулок Перекопский 9-15; улица Комарова д. 9-21; 7-й пер. Металлистов 3-11; 4 пер. Металлистов 4-12,
7 февраля
С 9.00 до 16.00
наб. р. Волга 35-53; 46-62.
С 9.00 до 12.00
1-й пр. Грибоедова 2-6/1-5; 1-й проезд Красина д.1-21/2-24; 2-й пр. Грибоедова 2-8/1-5; 3-й пр. Грибоедова 2-6/1-5. улица Докучаева д.16-28/19-39; улица Скворцова-Степанова д.66-80;
С 12.00 до 16.00
2-й проезд Седова 2/48-16, 1/46-15; 3-й проезд Седова 1, 2; улица П. Савельевой 40/34-54/33. улица Седова 33/54-47; улица Хромова 34/40-62;
С 13.30 до 15.00
улица Куйбышева, 4; улица Прошина, 3. улица Летная, 1-39/8, 2-40/6; улица 26 Июня 9-21, 10-20/19; улица Бородина, 1-39/2, 2б-36; улица Ударная, 25, 29/13, 31, 33/2, 1/34;
Московский район
3 февраля
С 9.00 до 16.00
улица Дальняя 35-63, 36-64; улица Глинки 35-61,36-56; улица Народная 32-56, 33-57; улица Загородная 61-81, 70-98; улица Транспортная 62-68; улица Тургенева 72-104, 87-103; улица Линейная 98-108,91-109; улица Транспортная 48-62. улица Глинки 1-29, 2-30; улица Восточная 1а-63, 4-64; улица Конечная 4-66; улица Дальняя 4-30,1-29б; проезд Тургенева 1-15, 2-16; проезд Загородный 1-15, 2-16;
5 февраля
С 13.30 до 16.00
улица Ротмистрова д. 30; д. 25(РОВД), д. 31(Соц.стах), д. 26, д.23/6, 24/4, 1 5 лет Октября д. 8, д. 3/22, д. 5/21.
7 февраля
С 9.30 до 12.00
Зеленый д. 47 к.2, д. 47 к.3, д. 49 к.3, 49 к. 4.
Пролетарский район
3 февраля
С 9.00 до 15.00
улица 2-я Боровая, д. 1-7; Боровой проезд, д. 6-14, улица М. Буденного, д. 11-15.4
5 февраля
С 9.00 до 15.00
пер 1-й Пески 14а, 13а; пер 2-й Пески 13, 15; улица 1-я Пески 29а – 49а, 44 – 52а. улица А Степанова 20 – 58; улица Детская площадка 1 – 5, 2а;
Центральный район
5 февраля
С 13.30 до 16.00
улица Л. Базановой, учебный корпус Академии ПВО.
6 февраля
С 13.30 до 16.00
Свободный пер, 1г; Тверская площадь, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU