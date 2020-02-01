Центробанк выпустит 3000 монет с изображением Ржевского мемориала
Номинал монеты будет три рубля
монтаж скульптуры на Ржевском мемориале почти закончен.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В текущем году Центробанк РФ готовит к выпуску монету с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Монета памятная из серебра 925 пробы.
Тираж - 3000 штук, номинал - 3 рубля.
Точная дата выпуска монеты неизвестна, а вот мемориал откроют к 9 мая, в данный момент у деревни Хорошево подо Ржевом завершается установка 25-метровой фигуры воина.
На открытие мемориального комплекса ждут Президента РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU