Центробанк выпустит 3000 монет с изображением Ржевского мемориала

1 Февр. 2020 2020-02-01T21:27:47+03:00

монтаж скульптуры на Ржевском мемориале почти закончен. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Номинал монеты будет три рубля

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В текущем году Центробанк РФ готовит к выпуску монету с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Монета памятная из серебра 925 пробы.

Тираж - 3000 штук, номинал - 3 рубля.

Точная дата выпуска монеты неизвестна, а вот мемориал откроют к 9 мая, в данный момент у деревни Хорошево подо Ржевом завершается установка 25-метровой фигуры воина.

На открытие мемориального комплекса ждут Президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU