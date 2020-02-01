Школьникам Тверской области предлагают вырастить дома цветы

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:35:46+03:00

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Для того, чтобы поучаствовать в акции необходимо, начиная с февраля, вырастить горшечное растение, например, бархатцы.

Как поясняют в пресс-службе областного правительства, эти цветы позднее будут высажены на территориях школ.

Заявки на участие в акции «Цветок Памяти» принимаются до 1 марта 2020 года по электронной почте konkurs-mpr.tver@yandex.ru.

В качестве отчета об участии принимаются серии фотографий о выращивании растения. Фото необходимо направить на ту же электронную почту до 25 мая. По вопросам участия в акции можно обращаться по телефону. +7(4822) 73-31-70.

ИСТОЧНИК KP.RU